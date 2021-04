Anche il primo osservatorio AGCOM del 2021 ha misurato i dati più aggiornati sull’impiego di social e internet da parte degli utenti italiani, da cui emerge una crescita di quasi tutti i servizi più popolari.

Secondo i dati raccolti, il social network TikTok è in continua ascesa, al contrario invece la piattaforma Linkedin, che perde continuamente consensi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok rimane in cima alla classifica dei social preferiti in Europa

Iniziando proprio con il numero di utenti connessi alla rete, i principali dati evidenziano un totale di 45 milioni di italiani collegati a internet, in media, ogni giorno. Il dato si presenta superiore rispetto a quelli degli ultimi due osservatori aggiornati a Settembre e Giugno 2020, rispettivamente pari a 42 e 43 milioni di utenti collegati.

Passando all’audience per utenti unici dei principali operatori nel web, al primo posto rimane Google, con un totale di 44 milioni di utenti medi giornalieri nel mese di Dicembre 2020, a cui seguono i 40 milioni di Facebook, i 35 milioni di Amazon e i 33 milioni di Microsoft. Passando invece nel dettaglio ai dati sui social network, emerge innanzitutto come tutti i principali social abbiano assistito a una variazione annuale positiva dal 2019 al 2020, con incrementi marginali i alcuni casi e molto consistenti in altri.

Iniziando con il leader Facebook, questo ha mostrato una crescita annuale del +6,9% rispetto al 2019 e una crescita trimestrale del +5,9% rispetto al solo trimestre precedente, a Settembre 2020. Al secondo posto si trova ancora Instagram, in crescita del +9,5% su base annuale e del +8,6% su base trimestrale, rispetto al Settembre 2020. TikTok, il più recente dei social network analizzati dall’Autorità, mostra invece una variazione annuale del +133% e trimestrale del +30%, contando a Dicembre 2020 un totale di 8,5 milioni di utenti unici in Italia.