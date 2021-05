Nel 2016 ha debuttato una delle serie TV di maggior successo che abbiamo oggi sulla piattaforma californiana Netflix, ossia Stranger Things. Fino ad ora sono state prodotte ben tre stagioni che hanno fatto letteralmente impazzire i fan, e ora gli stessi stanno aspettando con ansia notizie concernenti la quarta stagione.

Sin dalla prima stagione i personaggi principali non sono cambiati, di fatto rivedremo quasi tutto il cast principale nella nuova season: Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) , Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) e Joyce (Winona Ryder).

Stranger Things: da quanti episodi sarà composta la nuova stagione?

A quanto pare, la quarta stagione di Stranger Things sarà composta da 9 episodi, e i primi 4 titoli ci sono stati rivelati di recente:

“Chapter 1: The Hellfire Club”

“Chapter 2: Tick Tok Mr. Clock”

“Chapter 3: You Snooze You Lose”

“Chapter 4: Wakey Wakey Eggs and Bakey”

Come ben sappiamo, Netflix non ha ancora annunciato ufficialmente una data di uscita per la quarta stagione, e questo è sicuramente dovuto alla pandemia da coronavirus, che ha fatto sì che le riprese tardassero di molto. Infatti, quest’ultime sono durate solamente un paio di mesi dall’inizio del 2020, per poi riprendere ad ottobre.

Secondo alcuni membri del cast, però, questo ritardo è stata come una sorta di benedizione, essendo che la qualità delle sceneggiature dei fratelli Matt e Ross Duffer è stata decisamente migliore:

“La pandemia ha decisamente ritardato notevolmente le riprese e quindi il lancio della nostra attuale stagione quattro”, ha dichiarato a Collider il produttore esecutivo Shawn Levy.



“Ma ha avuto un impatto molto positivo consentendo ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l’intera stagione prima di girarla e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente hanno avuto prima, quindi la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse migliore che mai.”