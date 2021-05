È ufficiale sono in arrivo i nuovi episodi di Lupin 2, la serie TV francese che racconta la le vicende di Assane Diop. La data ufficiale della sua uscita nel palinsesto Netflix c’è ed è stata confermata. Manca davvero poco, ma intanto l’unica cosa da fare è attendere. Nel frattempo godiamoci il trailer e tante novità. Ecco il video e tutti i dettagli ad oggi conosciuti.

Comunicata la data ufficiale di uscita di Lupin 2

Netflix ha comunicato la data ufficiale di uscita dei nuovi episodi di Lupin 2. Saranno disponibili sulla piattaforma Netflix, Sky Q e NOW a partire dall’11 giugno 2021. Come ben sapranno i fan di questo titolo, la storia non racconta le vicende dell’omonima serie TV anime giapponese, ma segue un suo filo rosso conduttore. Assan Diop vuole risolvere il misterioso suicidio di suo padre, incastrato per il furto di una famosa e preziosa collana.

La sua crescita come uomo è ispirata al personaggio del libro che gli aveva regalato suo padre sulle avventure di Arsenio Lupin. Assan cerca di rubare la stessa collana messa poi all’asta dalla famiglia Pellegrini. Lui crede sia proprio questa famiglia ad aver macchinato il furto di cui è stato accusato il padre. Ma quando tutto sembra essere vicino a una risoluzione, le cose precipitano. Il figlio di Assan viene rapito e lui diventa l’uomo più ricercato di Francia.

Chiaro è che la seconda stagione di Lupin per Assan non partirà di certo bene. Saranno episodi ricchi di colpi di scena e anche di azione. Chissà come riuscirà a smascherare le meschinità dei Pellegrini. Sicuramente non sarà facile, ma avremo modo di assistere a una storia piena di sorprese. Nel frattempo godiamoci il trailer che anticipa il tenore della nuova stagione.

“Questa storia è andata oltre. Pellegrini ha rapito mio figlio. Pagherà per questo”. Sono queste le frasi di Diop con cui si introduce il trailer di Lupin 2. In sottofondo la colonna sonora rap che è disponibile all’ascolto su Amazon Music Unlimited. Questa anticipazione regala molta aspettativa. Speriamo possa essere ripagata.