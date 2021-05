Feder mobile: con il nuovo operatore persino Iliad ha iniziato a tremare

Cos’altro dire su Feder Mobile? Il prefisso sarà 376 e nelle offerte troveremo: Easy 3,99€ al mese, Standard 5,99€ al mese, Plus 6,99€ al mese e High 7,99€ al mese. Per i clienti Business invece, ci saranno: Business One 9,99€ al mese, Business Two 12,99€ al mese, Business Three 15,99€ al mese.

Feder mobile appartiene alla categoria degli operatori virtuali, anche detti MVNO (Mobile Virtual Network Operator), nonché quei gestori che poggiano sulle antenne di colossi della telefonia come Vodafone, TIM, WindTre. Insomma, essa fornirà servizi senza alcuna licenza per il relativo spettro radio.

Dopo tante parole però ancora non sappiamo quando Feder Mobile entrerà a far parte della telefonia. L’ideatore ha pianificato l’attivazione entro il mese di Giugno 2021. Al momento dobbiamo ancora attendere l’inserimento del suo prefisso nei database di tutti gli operatori italiani e dei piani tariffari completi.