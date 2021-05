Euronics continua a stupire con il lancio di una campagna promozionale che vuole strappare lo scettro di miglior soluzione del momento dalle mai di Unieuro, garantendo nel contempo un risparmio incredibile ad ogni consumatore.

Il volantino attuale dell’azienda, come era lecito immaginarsi, risulta essere limitato ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio nazionale; è bene ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere effettivamente completati solamente recandosi personalmente in un negozio di Euronics Bruno, entro e non oltre il 2 giugno 2021. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno anche richiedere il Tasso Zero, ovvero un finanziamento senza interessi con versamento della prima rata a partire da Ottobre 2021 (dovrà comunque essere approvato).

Euronics: questi sono gli sconti da non perdere

Spendere poco con Euronics è possibile, sebbene comunque le migliori occasioni siano legate a prodotti rientranti nei 450 euro di spesa effettivi, raggiunti dallo Xiaomi Mi 11 Lite di ultima generazione.

I modelli da non perdere di vista toccano chiaramente Oppo A94, Oppo A54, Oppo A15, Samsung Galaxy A51, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme 8 5G, Motorola Moto E6, Galaxy A21s, Galaxy A02s, Samsung Galaxy A51 ed altri ancora.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei punti vendita in cui si è completato l’acquisto, oltre ad essere completamente sbrandizzati. Maggiori informazioni in merito sono disponibili nelle pagine del volantino Euronics che abbiamo raccolto qui sotto nell’articolo stesso.