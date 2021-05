In casa Vivo è stato presentato un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Stiamo parlando di Vivo Y21s 2021, il quale eredita il design e l’aspetto estetico del precedente modello ma che porta alcuni cambiamenti di rilievo, come ad esempio il processore montato a bordo.

Vivo Y21s 2021 ufficiale: ecco cosa cambia rispetto al predecessore

Come già accennato anche nel titolo, il nuovo device entry-level targato Vivo presenta come differenza principale rispetto al modello dello scorso anno il processore. Il nuovo Vivo Y21s 2021 può infatti contare sulle performance del SoC Snapdragon 439 targato Qualcomm, mentre il precedente modello era alimentato dal SoC MediaTek Helio P35. Oltre a questo, qui troviamo un unico taglio di memoria da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno, espandibile comunque tramite scheda microSD.

Rimane invariato come già detto il design, che comprende un display IPS LCD da 6.51 pollici in risoluzione HD+ con un notch a goccia centrale a forma di V. La parte posteriore ospita poi lo stesso modulo fotografico costituito da due fotocamere da 13+2 megapixel con apertura focale f/2.2 e f/2.4. La fotocamera per i selfie è invece da 8 megapixel. Lato autonomia, è poi presente una batteria con 5000 mAh che dovrebbe garantire ottimi risultati dato il resto della scheda tecnica non troppo energivoro, mentre il software installato a bordo è Android 11 con l’interfaccia utente FuntouchOS 11.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y21s 2021 è già disponibile all’acquisto in Vietnam nelle colorazioni Mysterious Black e Ice Blue ad un prezzo di vendita di circa 115 euro al cambio attuale. Quello che rimane da capire è se arriverà o meno anche in Italia.