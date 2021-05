Iliad e la sua promo da 100 Giga in 5G che costa pochissimo ogni mese

Grande clamore fu suscitato quando Iliad dichiarò di voler arrivare presto in Italia con le sue offerte mobili. Il gestore, alla sua prima esperienza, a scelto dunque l’Italia volendo portare il massimo dal punto di vista del risparmio ma anche per quanto riguarda la generosità dei contenuti.

Secondo quanto riportato infatti nessun gestore a primo impatto era riuscito ad ottenere tali risultati. Parliamo infatti di un’azienda che oggi riesci ad includere sotto la sua ala protettrice oltre 7 milioni di utenti. Ora gli obiettivi sono cambiati visto che Iliad sta provando ad insidiare sempre di più realtà molto importanti nel mondo della telefonia. A quanto pare, viste le grandi offerte riportate mensilmente, l’obiettivo non sarebbe poi così lontano. Sul sito ufficiale infatti è di nuovo disponibile la promo da 100 giga che in tanti avevano visto già ad aprile.

Iliad: sul sito ufficiale torna l’offerta da 100 giga riconfermata anche per il mese di maggio

Uno smartphone senza una promo mobile di livello risulta parzialmente spoglio. Proprio per questo Iliad tende a lanciare offerte che possano soddisfare in pieno gli utenti, soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Non tralasciando però quello che è l’aspetto principale, ovvero il prezzo, esce dunque fuori un buon lavoro.

A dimostrarlo è ancora una volta la migliore offerta presente attualmente in giro, ovvero la Giga 100. Si tratta di una soluzione di primo livello dal punto di vista mobile, visto che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Nel prezzo mensile, il quale corrisponde a 9,99 €, è compresa anche la connessione 5G.