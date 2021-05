WhatsApp: trucco per spiare gratis il vostro partner con un'app

Non sarebbe molto difficile venire in possesso di nuove funzionalità di WhatsApp, le quali sono disponibili esternamente. Sebbene l’applicazione infatti abbia aggiornato più volte la piattaforma con nuovi update, sembra che qualche utente non sia soddisfatto della grande varietà di funzioni presenti.

Durante gli ultimi anni molti degli aggiornamenti riportati da WhatsApp sono serviti anche a limitare alcuni fenomeni dannosi. Si parla infatti delle truffe, le quali purtroppo continuano a girare all’interno delle chat, ma soprattutto dello spionaggio. Questa piaga infatti non incide più da tempo visto che gli sviluppatori sono stati in grado di interdire tutte quelle applicazioni di terze parti che lo permettevano. Ad oggi però secondo gli utenti esisterebbe una nuova applicazione che sarebbe almeno in grado di spiare i movimenti. Si tratterebbe di una piattaforma di terze parti gratuita sul web e che tutti potrebbero scaricare.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiare chiunque voi vogliate

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal web, sarebbe nutrita la quantità di utenti che sarebbe venuta in possesso della nuova applicazione. Si tratta di Whats Tracker, idea venuta fuori ormai qualche tempo fa, con lo scopo di riuscire a spiare i movimenti all’interno di WhatsApp.

Ogni utente che la scaricherà potrà infatti selezionare alcuni dei suoi contatti dei quali vorrà ricevere informazioni. Ovviamente non si potrà ottenere alcune informazioni riguardo a quanto scritto nelle chat, ma si potranno ottenere gli orari precisi di entrata e uscita.

Lo spione di turno avrò infatti l’opportunità di conoscere precisamente quando una persona deciderà di entrare o uscire da WhatsApp.