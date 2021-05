L’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di continuare a proporre la sua iniziativa che prevede il costo di attivazione gratuito per alcune offerte selezionate. In particolare, fino al prossimo 3 giugno 2021 sarà possibile attivare senza questo costo le offerte Very 5,99 e Very 6,99, riservate agli ex clienti provenienti da operatori come Iliad, Poste Mobile e altri operatori virtuali.

Very Mobile proroga l’azzeramento del costo di attivazione per alcune offerte

Solitamente il costo di attivazione delle offerte dell’operatore telefonico di WindTre è di 5 euro. Tuttavia, Very Mobile ha deciso di prorogare fino al 3 giugno 2021 la sua iniziativa che va ad annullare questo costo con l’attivazione di alcune offerte. Tra queste, come già accennato, ci sono le offerte Very 5,99 e Very 6,99.

Queste ultime sono attivabili anche per tutti coloro che hanno intenzione di attivare un nuovo numero, ma l’iniziativa dell’operatore sarà valida soltanto se si effettuerà la portabilità del numero da alcuni operatori specifici. Nello specifico, per poter avere il costo di attivazione gratuito, la portabilità del numero dovrà provenire da Iliad, Poste Mobile e altri operatori virtuali, ad esclusione però di ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu.

Vi ricordiamo che con Very 5,99 gli utenti avranno a disposizione 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 5,99 euro al mese. Con Very 6,99, invece, gli utenti potranno sfruttare 100 GB di traffico dati in 4G e sempre minuti ed SMS illimitati ad un costo, però, di 6,99 euro al mese. Rimangono ancora disponibili, poi, altre offerte. Tra queste, ci sono Very 7,99 e Very 11,99.