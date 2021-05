L’operatore virtuale di WindTre ha deciso di modificare leggermente la sua proposta di offerte. In particolare, Very Mobile sta proponendo due nuove promo con minuti illimitati e giga, andando a sostituire in questo modo due precedenti offerte che avevano però qualche caratteristica differente.

Very Mobile propone le nuove Very 5,99 e Very 11,99

Partiamo ad analizzare Very 5,99. Quest’ultima offerta andrà a sostituire la precedente Very 4,99. Ad un costo maggiorato pari a 5,99 euro al mese, gli utenti potranno avere a disposizione sempre minuti di chiamate illimitati ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati con connettività 4G. In questo modo, si avrà un aumento consistente rispetto a prima di ben 20 GB. Si tratta di una promo dedicata a tutti i nuovi clienti e agli ex clienti provenienti da Iliad, Postemobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Very 11,99, invece, rispetto al passato propone anch’essa un quantitativo di giga per navigare in internet maggiore. In particolare, al costo di 11,99 euro al mese gli utenti avranno a disposizione 50 GB di traffico internet e sempre minuti ed SMS illimittai verso tutti i numeri nazionali. A differenza di Very 5,99, questa promo è riservata esclusivamente agli ex clienti degli operatori telefonici TIM, Vodafone, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu.

Per entrambe le offerte non sono previsti costi per la scheda SIM e per la sua spedizione. Per Very 11,99 è però previsto un costo di attivazione di 5 euro.