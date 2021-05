Il Samsung Galaxy Tab S7 Lite è molto vicino al debutto. Il design e le specifiche tecniche, così come il costo, sono già trapelati insieme a quello che potrebbe essere il periodo nel quale il colosso procederà con il lancio.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite pronto al lancio: ecco design e specifiche tecniche!

Il colosso sudcoreano potrebbe rilasciare il suo prossimo tablet low cost entro il prossimo mese. Il dispositivo è stato già mostrato da alcune immagini e video che ne rendono noto il design. Buona parte delle specifiche tecniche, inoltre, sono state già svelate.

Le voci riferiscono si tratterà di un tablet economico le cui differenze rispetto al modello precedente saranno evidenti. Prima caratteristica rilevante sarà la presenza di un display particolarmente ampio, delimitato da bordi molto sottili, che sarà costituito da un pannello LCD da 12,4 pollici con risoluzione QHD+. Restano ancora da scoprire i dettagli riguardanti il comparto fotografico, che sarà dotato di un unico sensore. E’ certa l’introduzione di migliorie relative alla qualità dell’audio: le indiscrezioni riferiscono a riguardo la presenza di un numero minimo di quattro altoparlanti.

Il Galaxy Tab S7 Lite arriverà probabilmente con supporto alla S Pen e sarà possibile scegliere tra differenti colorazioni. Samsung potrebbe proporre il suo device in blu, argento, nero, rosa e verde. Al suo interno, invece, sarà presente un processore Snapdragon 750G. La batteria, invece, sarà dotata di supporto alla ricarica rapida a 44,5W.

In merito al costo del Galaxy Tab S7 Lite non sono trapelate informazioni dettagliate ma pare che Samsung possa avere intenzione di rilasciare il dispositivo a circa 400,00-500,00 euro. Il lancio, come già anticipato, potrebbe avvenire entro il mese di giugno ma il colosso non si è ancora espresso a riguardo.