Dopo la pausa inaspettata che ha lasciato di sorpresa tutti i fan della serie Lucifer, sono in arrivo gli ultimi e nuovi episodi della stagione 5 parte 2. Sì, perché questa stagione si era fermata a metà lasciando un po’ di amaro in bocca agli spettatori. Tuttavia c’è anche la data ufficiale di uscita su Netflix. Intanto per ora non resta che dare un’occhiata al trailer che anticipa molto la trama!

Lucifer 5 sta arrivando, la data è già conosciuta da tempo

Lucifer 5 parte 2 sta arrivando. La data ufficiale dichiarata da Netflix è il 28 maggio 2021. Saranno episodi alquanto singolari e la trama subirà variazioni inaspettate, come si può facilmente evincere anche dal trailer.

Un anticipo di quello che la produzione vorrà realizzare per il finale di stagione di Lucifer. Sarà la stagione 6 a dire addio a questo alquanto discusso personaggio. Parlando proprio di questo, Joe Henderson aveva dichiarato: “Daremo agli spettatori un’ottima ragione per sintonizzarsi di nuovo sullo show, per la sesta stagione“.

Quindi non saranno gli episodi finali di Lucifer 5 parte 2 a concludere la serie TV come era inizialmente volontà di Netflix. Comunque introdurranno una sequenza di eventi che porterà la narrazione a momenti davvero topici. Insomma una lotta all’ultimo colpo perché il padre, cioè Dio, ha dichiarato di volersi ritirare.

Chissà cosa succederà durante tutti gli ultimi episodi. Sicuramente ai fan stanno venendo in mente diverse cose e l’attesa si fa sempre più prepotente. Pazienza, il 28 maggio non è lontano e presto tutti gli abbonati Netflix potranno guardare il sequel della stagione.

La stagione 6 sarà completamente diversa

Lucifer 6 però, anche se sarà introdotto dal ritmo incalzante degli ultimi episodi della stagione 5, sarà completamente diverso. Sempre Henderson aveva confessato: “Non saprei come paragonarli. Sono così profondamente diversi, eppure coerenti perché fanno parte di una stessa storia“.

In conclusione, c’è da aspettarsi molte novità sia per Lucifer 5 parte 2 che per il finale di stagione.