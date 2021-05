Euronics non vuole assolutamente fermarsi ai fasti del passato, ma rilancia direttamente la sfida alle tantissime aziende pronte a tutto pur di ritagliarsi un piccolo spazio nel mondo della rivendita di elettronica, con un volantino veramente molto interessante.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori, per accedere agli ottimi prezzi della campagna, tuttavia, sarà strettamente obbligatorio recarsi personalmente in un negozio di proprietà del socio Euronics Nova, senza avere la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale o altre tipologie di mezzi di vendita.

I fortunati potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definito Tasso Zero, solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Euronics: questi sono gli sconti del momento

Gli sconti più interessanti del momento, attivi nei vari punti vendita Euronics, partono dai prodotti Apple, ovvero i modelli più desiderati dal pubblico, ed allo stesso tempo particolarmente e costosi. Attualmente in vendita risultano essere iPhone 12, disponibile all’acquisto a 879 euro, e iPhone 11, il cui prezzo scende leggermente verso i 729 euro. Entrambi presentano 128GB di memoria interna, e sopratutto sono disponibili in versione completamente no brand.

Coloro che invece vorranno acquistare un terminale con sistema operativo Android, potranno pensare di raggiungere soluzioni relativamente economiche, quali possono essere Samsung Galaxy A72, Xiaomi Mi 11 Lite, xiaomi Redmi 9A o anche un buonissimo Samsung Galaxy A32, tutti disponibili all’acquisto a meno di 500 euro.

