A chi non piacerebbe ottenere l’accesso alla TV Gratis senza spendere un centesimo per avere RAI e Mediaset? Il sogno diventa realtà con l’arrivo del DVB T2 in Italia con tutti i nuovi canali in alta definizione. Non serve nessun decoder televisivo o complesso sistema di antenne per ottenere la visione in chiaro di tutta la programmazione. Sfrutteremo un dispositivo particolare che consente di avere tutto a portata d’occhio anche in mobilità. Ecco come fare.

Come avere il DVB T2 Gratis su smartphone e tablet

L’accesso alla rete televisiva di nuova generazione si ottiene mediante installazione di un apposito decoder standalone compatibile con il protocollo televisivo aggiornato. Ma nulla vieta di portarsi ls TV in giro con l’uso di appositi hardware per smartphone e tablet. Questo è il caso delle chiavette DVB T2 da acquistare a pochi euro e da usare senza consumare dati Internet o prevedere costosi abbonamenti e canoni.

Grazie al supporto fornito dalla componente on-the-go dei dispositivi è possibile installare opportune piattaforme di sintonizzazione per dirottare il flusso dell’etere su dispositivi mobili Android. Con una spesa unica di 30 euro o giù di lì possiamo avere sempre un accesso garantito ai canali televisivi aggiornati preferiti. Viene fornita un’app gratuita quale interfaccia con il mondo esterno di RAI e Mediaset.

La sintonizzazione garantisce generalmente la memorizzazione di circa 30 canali, più che sufficienti per avere un rapido accesso alle nostre programmazioni preferite. Un’antenna mobile di ridotte dimensioni consente di prendere il segnale e trasferirlo sotto forma di bit al display del nostro smartphone. Comodo per chi viaggia o vuole semplicemente tenersi aggiornato su news e storie in qualsiasi parte de mondo.