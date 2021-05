Xiaomi ha in programma di rilasciare un paio di nuovi auricolari il 13 maggio. Secondo un’immagine trapelata in un post di Weibo – il social network cinese -, i nuovi auricolari si chiameranno Xiaomi Noise Cancelling Headphones Pro. Come intuibile dal nome, questi auricolari offriranno una funzionalitá di cancellazione del rumore.

Sul mercato ci sono molti auricolari true wireless tra cui scegliere, quindi sará interessante vedere l’offerta di Xiaomi con il suo nuovo prodotto. Sará anche interessante vedere che tipo di tecnologia offrirá l’azienda per la cancellazione del rumore.

Xiaomi rilascerá i suoi nuovi auricolari il 13 maggio

La custodia dei nuovi auricolari Xiaomi ha un design rotondo con finitura lucida, simile a quella degli Huawei FreeBuds 4i. I nuovi auricolari Pro saranno dotati di una tecnologia di cancellazione del rumore e non è ancora chiaro se si tratterá di una funzione ibrida. I nuovi auricolari potrebbero anche presentare un gesto e/o controlli touch per impostare facilmente l’audio e ricevere e terminare le chiamate.

Gli auricolari potrebbero essere simili agli Airpods Pro di Apple. Il marchio Xiaomi sará presente sulla custodia di ricarica degli auricolari. Probabilmente, questi auricolari saranno l’offerta premium dell’azienda in questa categoria di dispositivi. Il marchio Realme aveva precedentemente rilasciato molti accessori per smartphone in India, inclusi auricolari entry-level. Xiaomi potrebbe provare a prendere una fetta di tale quota di mercato.

Naturalmente, ci aspettiamo che gli auricolari abbiano un prezzo accessibile. Per ora non ci sono parole su specifiche o disponibilitá di tali auricolari. Secondo il post di Weibo, queste cuffie true wireless saranno sicuramente rilasciate in Cina e non ci sono parole per gli altri paesi.