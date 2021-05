Sappiamo molto bene che uno dei limiti di WhatsApp è la possibilità di utilizzare il proprio account su più dispositivi. Ecco perché molti si affidano alle MOD, alternative non ufficiali dell’app del Gruppo Facebook, per poter colmare i difetti e i limiti di quella originale. Tuttavia non c’è bisogno di rischiare in sicurezza scaricando un’app APK. Esiste un metodo efficace per poter consultare in modo ufficiale il proprio account WhatsApp su due dispositivi contemporaneamente senza che il sistema se ne accorga. Allora che aspettate? Prendete i due smartphone o device e seguite le nostre istruzioni.

WhatsApp Web, la soluzione ai vostri problemi

Volete conoscere un trucco sicuro per utilizzare l’unico account WhatsApp che avete su due dispositivi differenti? La vostra soluzione si chiama WhatsApp Web ed è molto facile da utilizzare. Ufficiale, vi permetterà anche di sincronizzare le notifiche sul nuovo dispositivo. Ecco tutti i passaggi:

prendete il secondo smartphone o l’altro device. In altre parole quello che non ha installato WhatsApp e aprite il browser; recatevi sul sito internet www.web.whatsapp.com dove vi apparirà un codice QR; ora prendete il primo smartphone dove avete installata l’app ufficiale e apritela; qui dovete toccare “Menu“, un’icona con tre puntini verticali, se avete uno smartphone Android, altrimenti se avete un iPhone fate tap in basso a destra su “Impostazioni“, un’icona con all’interno un ingranaggio; ora selezionate “WhatsApp Web” e si aprirà automaticamente una fotocamera che in realtà è uno scanner; con questo scanner dovete inquadrare il codice QR che è apparso sul secondo smartphone o device, quello che volete collegare al vostro account di WhatsApp; così facendo in automatico vi apparirà la vostra schermata, identica a quella che trovate sull’app, con le chat dei vostri contatti; ora, per rendere tutto più comodo, potete aggiungere la pagina ai preferiti oppure selezionando “condividi” fate tap su “Aggiungi a Home“. In questo modo avrete un’icona sulla home page bella che pronta. Cliccandoci sopra vi si aprirà automaticamente WhatsApp Web senza dover rifare il procedimento.

In conclusione si può dire che WhatsApp Web può essere un’ottima soluzione per ovviare alla limitazione del numero di account. Ad ogni modo se potete anche provare una delle 3 migliori WHatsApp MOD attualmente disponibili.