Principale rivale del gestore nato dalla fusione di Wind e 3 Italia sembra essere ancora oggi l’operatore francese Iliad. Le offerte low cost proposte da quest’ultimo al suo ingresso in scena hanno indotto i principali operatori di telefonia a rivalutare i loro piani tariffari esortandoli ad offrire delle promozioni quanto più economiche; e, soprattutto, a lanciare delle opzioni capaci di convincere i clienti Iliad a effettuare il trasferimento del loro numero. WindTre a distanza di parecchi mesi continua a mantenere valida la sua strategia e lancia la sua WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition.

WindTre GO: ecco l’offerta per i clienti Iliad!

L’offerta WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition è rivolta ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali che decidono di effettuare la portabilità del loro numero. L’attivazione della tariffa non prevede alcuna spesa ma sarà comunque necessario andare incontro a un costo iniziale di 17,99 euro, di cui 10,00 euro per la SIM e 7,99 euro per il primo rinnovo anticipato.

Il costo da sostenere ogni mese sarà di soli 7,99 euro e includerà:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre propone inoltre la possibilità di usufruire dei servizi extra gratuitamente, quindi ogni mese permette di utilizzare: la navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato.

La tariffa GO 50 Star + Digital Limited Edition è soltanto una delle opzioni proposte da WindTre ai nuovi clienti che intendono trasferire il numero dal precedente operatore. Accedendo al sito ufficiale www.windtre.it sarà possibile conoscere tutte le offerte disponibili.