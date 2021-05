I clienti Iliad e MVNO anche questo mese ricevono la possibilità di attivare una delle eccezionali offerte WindTre GO. Il pacchetto continua a proporre delle opzioni particolarmente economiche ma riservate esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori indicati da WindTre.

WindTre GO 50: le migliori opzioni a partire da 7,99 euro al mese!

Le offerte proposte dal pacchetto GO di WindTre permettono di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. In base all’operatore di provenienza cambia la tariffa disponibile e, di conseguenza, il costo di rinnovo da sostenere ma restano invariati i contenuti.

Quindi, i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e di altri MVNO avranno a disposizione la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, che prevede una spesa di rinnovo di 7,99 euro al mese. I clienti Kena Mobile e i clienti Lyca Mobile, invece, potranno attivare la WindTre GO 50 Special Digital, che necessita un costo di attivazione di 6,99 euro e un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese.

L’attivazione delle tariffe potrà essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore, che richiederà soltanto una spesa iniziale di 10,00 euro per l’acquisto della nuova SIM e, nel caso in cui non siano previsti costi di attivazione, la spesa necessaria per sostenere il primo rinnovo anticipato.

Le spese potranno essere saldate tramite credito residuo e sarà possibile ricaricare la SIM anche tramite l’app ufficiale WindTre. Il gestore disattiva i servizi a sovrapprezzo e include nel costo di rinnovo i servizi aggiuntivi, dunque non ci saranno spese impreviste né costi extra da affrontare.