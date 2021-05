WhatsApp: un nuovo modo per spiare gratis il partner, gli amici e chiunque altro

Sono frequenti le lamentele da parte degli utenti che hanno spesso paura di essere spiati o che magari la loro privacy non venga rispettata. Purtroppo tutto questo accade anche quando si tratta di applicazioni blasonate come WhatsApp, la quale negli ultimi anni è stata in grado di migliorarsi molto sotto questo aspetto.

Il colosso della messaggistica infatti pian piano ha riportato nuovi aggiornamenti che sono riusciti a migliorare la sicurezza. Secondo quanto visto durante gli ultimi tempi, gli utenti sarebbero anche molto più tranquilli in merito allo spionaggio. Non sarebbe infatti possibile spiare le conversazioni WhatsApp di nessun utente ormai da diverso tempo, con le varie applicazioni di terze parti che non funzionano più dopo l’interdizione da parte degli sviluppatori. Stando però alle ultime notizie trapelate dal web ci sarebbe una nuova applicazione di terze parti in grado di permettere tutto questo.

WhatsApp: una nuova applicazione permette agli utenti di spiare gli orari di accesso e di uscita

Stando alle ultime notizie, si tratterebbe di una nuova applicazione pronta a spiare le persone ma non per quanto riguarda le loro conversazioni. La nuova piattaforma nota a tutti i con il nome di Whats Tracker, sarebbe infatti in grado di spiare i movimenti.

Basta infatti scaricarla e tenerla attiva sullo smartphone scegliendo delle persone da monitorare. In questo modo, ogni qualvolta che queste entreranno usciranno da WhatsApp, lo spione di turno potrà avere una notifica con l’orario preciso. A fine giornata inoltre sarà anche disponibile un report dettagliato con tutti gli orari.