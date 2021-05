DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere le partite del campionato di calcio italiano della Serie A per il prossimo triennio, ma a quanto pare ancora non basta. L’azienda, infatti, sembra ancora più inarrestabile. Nel corso delle ultime ore è stato infatti annunciato un altro importante traguardo. La piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva tutte le partite della competizione spagnola LaLiga per le stagioni 2021 – 2024.

Ufficiale, DAZN avrà l’esclusiva per le partite della Liga per i prossimi tre anni

Alla nota piattaforma di streaming non è bastato accaparrarsi i diritti per trasmettere il prossimo campionato di calcio italiano. Oltre alla Serie A, per i prossimi tre anni DAZN trasmetterà in esclusiva anche le partite della nota serie calcistica spagnola, ovvero LaLiga. Fino al 2024, quindi, tutti i clienti dell’azienda potranno godersi queste partite. In realtà, il campionato di calcio spagnolo era già disponibile sulla piattaforma di streaming al suo debutto nel 2018 ma ora è stata ulteriormente confermata la sua presenza per il triennio 2021 – 2024.

Oltre a questo, il catalogo di DAZN è poi ricco di di alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali, come la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup e la MLS. La conferma dell’esclusiva per LaLiga arriva comunque alla vigilia di due partite molto importanti di questo campionato. Nella giornata di oggi alle 16:15 si sfideranno infatti due grandi squadre, ovvero il Barcellona e l’Atletico Madrid. Domenica 9 maggio alle ore 21:00, invece, andranno a sfidarsi due altre importanti squadre del campionato spagnolo, ovvero Real Madrid e Siviglia.