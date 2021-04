Il blog della catena di fornitura giapponese Macotakara ha condiviso alcune immagini e video di ció che afferma essere un mockup dell’iPhone 13 Pro. Questo mockup offre uno sguardo piú a vicino alla presunta tacca ridisegnata, nonché modifiche al design della fotocamera selfie frontale.

L’unitá fittizia in questione per iPhone 13 Pro é stata probabilmente creata sulla base di schemi trapelati da fonti della catena di approvvigionamento. Questo tipo di informazioni viene regolarmente condiviso tra i produttori prima dell’annuncio ufficiale di Apple di un nuovo iPhone.

iPhone 13: la tacca potrebbe essere piú piccola ma piú alta

Il rapporto afferma che la tacca dell’iPhone 13 Pro è meno larga rispetto a quella dell’iPhone 12 Pro ma leggermente piú alta. Ció potrebbe essere dovuto al modo in cui Apple sposta l’altoparlante dell’auricolare sulla cornice superiore dell’iPhone 13. Questa modifica al design é stata giá annunciata l’anno scorso per l’iPhone 12, ma alla fine é andata diversa. Piuttosto, l’iPhone 12 presenta lo stesso design di iPhone X, iPhone XS e iPhone 11.

L’unitá fittizia ottenuta da Macotakara mostra anche che Apple sta valutando di riposizionare la fotocamera frontale dal lato destro della tacca al lato sinistro dell’iPhone. Non c’è una spiegazione chiara per questo cambiamento, ma potrebbe avere a che fare con il layout interno dei sensori.

Oltre alla tacca piú piccola ed alla fotocamera frontale spostata, non c’è molto altro da osservare su quest’unitá fittizia. L’iPhone 13 dovrebbe essere molto simile all’iPhone 12 in termini di design, con altre modifiche come miglioramenti del display e la possibilitá dell’utilizzo di Touch ID.