Qualche mese fa Citroen aveva annunciato sul mercato la sua piccola auto elettrica Ami. Ora, però, la nota casa automobilistica francese ha deciso di svelare ufficialmente una nuova versione di quest’ultima pensata però per i professionisti che operano in ambito urbano, ovvero la nuova Citroen My Ami Cargo.

Arriva ufficialmente la nuova Citroen My Amy Cargo per i professionisti

La casa automobilistica francese ha quindi deciso di portare sul mercato questo suo nuovo veicolo elettrico compatto. Uno degli obiettivi dell’azienda è infatti quello di proporre una vettura compatta ed economica ai professionisti che operano in ambito urbano. Per questo motivo, le dimensioni sono molto ridotte e rimangono invariate rispetto alla standard Ami. Abbiamo infatti 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza. Permane poi la stessa batteria da 5,5 kWh e un motore da 6 kw, che permettono alla nuova auto di ottenere un’autonomia di 75 km e una velocità massima di 45 km/h.

A differenza del precedente modello, all’interno della nuova My Ami Cargo abbiamo, al posto dove solitamente è collocato il sedile del passeggero, uno spazio per il carico con una capienza di ben 260 litri e un carico dal peso di 140 chili. Troviamo quindi all’interno uno spazio di stoccaggio molto funzionale e, oltre a questo, è inoltre possibile sfruttare il ripiano modulare orizzontale presente all’interno come una scrivania o per conservare dei documenti. Presenti infine numerose possibilità di personalizzazioni, come il colore dell’auto o la scelta fra diversi accessori (supporto smartphone, tappetini, vani portaoggetti, ecc).

La nuova Citroen My Ami Cargo sarà disponibile all’acquisto a partire dal mese di giugno 2021. Per il momento, non sono stati comunicati i prezzi ufficiali per il mercato italiano.