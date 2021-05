Il nuovo volantino Unieuro cerca di distinguersi dalla massa di campagne promozionali attualmente presenti sul territorio nazionale, caratterizzate più che altro da prezzi relativamente bassi e prodotti qualitativamente limitati.

Il risparmio in questo caso raggiunge livelli inimmaginabili, con possibilità di accesso sia in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, che direttamente online sfruttando il sito ufficiale dell’azienda. Coloro che si appoggeranno all’e-commerce, ad ogni modo, potranno anche godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa effettiva supererà i 49 euro.

Scoprite subito i nuovissimi codici sconto Amazon, ricevendoli gratis sul vostro smartphone grazie al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Unieuro: tanti sconti per tutti

I migliori prezzi del volantino Unieuro passano chiaramente per la telefonia mobile, non tanto i top di gamma, i quali oggi vengono proposti a cifre molto vicine ai listini del periodo, tanto i prodotti di fascia intermedia, quindi acquistabili entro i 400 euro di spesa.

Tra questi spiccano chiaramente Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto E6s, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Reno 4, Realme C21, Oppo A73, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi Note 9 o anche un buonissimo Oppo A52.

Ad ogni modo, se foste proprio interessati ai top di gamma, segnaliamo la presenza degli ultimi Samsung Galaxy S21 5G, al prezzo finale di 829 euro, come anche di Oppo Reno 4 Pro o di Galaxy S21 Ultra 5G.

Il volantino Unieuro non si ferma qui, tocca anche tantissime altre categorie merceologiche, raggiungendo prezzi sempre più interessanti e coinvolgenti. Il dettaglio è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.