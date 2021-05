Il volantino Euronics vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale condita con un buonissimo numero di offerte e di prezzi decisamente più bassi del normale.

Tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, possono essere completati in esclusiva presso i negozi fisici di proprietà di un socio in particolare. Più precisamente sono da effettuare entro il 12 maggio, e solo da Euronics Nova, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero è al solito presente, vi potranno accedere tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, e che avranno goduto dell’approvazione da parte della finanziaria.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attende un’incredibile serie di prezzi bassi e di codici sconto Amazon.

Volantino Euronics: quali sono le migliori occasioni

I prezzi più interessanti del volantino Euronics sono come al solito legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, qui si possono scovare tantissime offerte speciali che vi aiuteranno a risparmiare decisamente più del previsto.

Restando entro i 500 euro di spesa, infatti, potrete raggiungere l’acquisto di Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola E7 plus, Samsung Galaxy A72, Galaxy A32 o anche Xiaomi Redmi 9A e Motorola E6i.

Sono presenti, ad ogni modo, anche i top di gamma del momento, in particolare legati al mondo Apple, quali sono iPhone 12, in vendita a 879 euro, o anche iPhone 11 proposto al prezzo finale d 729 euro.

Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino Euronics, raccomandiamo la lettura delle pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo.