Il volantino Carrefour cerca di avvicinarsi il più possibile alle ottime campagne promozionali delle dirette concorrenti, mediante il lancio di una soluzione attualmente disponibile su tutto il territorio nazionale.

Gli acquisti, come al solito, possono essere completati in esclusiva nei punti vendita fisici, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita d’acquisto, ed inoltre sono distribuiti in versione no brand, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Volantino Carrefour: tantissime offerte con prezzi bassi

Il volantino Carrefour riesce a catturare l’attenzione dei consumatori, soprtautto di coloro che non vogliono spendere più di 299 euro per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione.

I modelli coinvolti nella campagna promozionale sono quindi legati a Samsung Galaxy A12, TCL 10 SE, Xiaomi Redmi 9T o anche Oppo A53s, tutti acquistabili alle condizioni elencate in precedenza.

Sempre nella stessa campagna promozionale segnaliamo la presenza anche di un buonissimo tablet Samsung Galaxy A7 T50S, al prezzo finale di 249 euro, passando anche per numerosi televisori di ultima generazione, con il migliore rappresentato dal TV Led Samsung da 55 pollici, in vendita alla cifra finale di 549 euro.

Ricordando la presenza del Tasso Zero, su ogni acquisto del valore superiore ai 199 euro, raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare nell’articolo per ogni altra informazione in merito (apritele per visualizzare in alta definizione).