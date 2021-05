I fan di Lucifer negli ultimi giorni hanno avuto parecchio di cui gioire; la pagina YouTube di Netflix infatti ha rilasciato il trailer della seconda parte della quinta stagione della serie sulla stella del mattino. Come tutti i fan sapranno la quinta stagione dello show si è dovuta interrompere anticipatamente a causa dello scoppio della pandemia di Covid 19.

Fortunatamente però, dopo il periodo di crisi la produzione è potuta andare avanti e adesso finalmente abbiamo tra le mani il trailer ufficiale. La data di lancio della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, come ormai tutti i fan sapranno, è stata fissata il 28 di maggio. Nell’attesa di poterci gustare la tanto agognata conclusione di quella che sarà, ormai è ufficiale, la penultima stagione dello show, eccovi il trailer attraverso il link cliccando qui.

Lucifer: che cosa aspettarsi dai prossimi episodi

Il finale della prima parte della quinta stagione della serie Netflix è letteralmente un deus ex machina; durante uno scontro tra Lucifer, Amenadiel, Maze e Michael mentre il tempo per i mortali è bloccato, ecco che Dio in persona si presenta ai propri figli. A parlare della presenza di Dio anche uno degli autori dello show che ha dichiarato: “Diciamo solo che Lucifer e papà discuteranno molto di dove sono stati, questo è il genere di cose di cui parleranno. E stato davvero un piacere giocare si questo aspetto e, come vedrete nel trailer, Dennis Haysbert (attore che interpreta Dio) non si tira certo indietro nei momenti emozionanti, che siano drammatici o umoristici“.