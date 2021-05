L’ennesima svista in casa Google svela un prodotto ancora inedito ma a quanto pare vicino al debutto: si tratta dei nuovi Google Pixel Buds A-Series. Gli auricolari low cost sono stati annunciati dal colosso tramite un tweet che, dopo pochi istanti, è stato rimosso dalla stessa azienda. Il lancio del dispositivo potrebbe comunque non essere lontano!

Google Pixel Buds A-Series: gli auricolari potrebbero essere lanciati a breve!

Riguardo i nuovi auricolari Google Pixel Buds A-Series non si hanno particolari informazioni. Sono ancora sconosciute le specifiche tecniche e le funzionalità che il colosso proporrà ai suoi utenti distinguendo così la nuova versione dai modelli già lanciati. Il design degli auricolari e della custodia che li conterrà è stato però confermato dall‘annuncio pubblicato e subito eliminato dall’account Android su Twitter.

Il tweet ha dato conferma alle voci per cui Google avrebbe lanciato i suoi auricolari in un’unica colorazione, il bianco, e fornito dei dettagli riguardo la qualità dell’audio e le migliorie apportate grazie alla tecnologia Fast Pair, che consentirà agli utenti di connettere gli auricolari a qualsiasi dispositivo in modo ancora più rapido e tramite un semplice tocco.

Non è chiara la motivazione per la quale il tweet sia stato eliminato ma è possibile avanzare alcune ipotesi circa la possibilità che il lancio sia parecchio vicino. Google potrebbe rilasciare i suoi nuovi Pixel Buds A durante l’evento che si terrà dal 18 al 21 maggio ma non si hanno ancora certezze. Google potrebbe riproporre il tweet eliminato e fornire maggiori indicazioni, compresa la data di lancio.