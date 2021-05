Con l’arrivo del Galaxy Tab S7 Plus Lite, Samsung presenterá un nuovo tablet Android con caratteristiche da top-di-gamma. La cosa si fa ancora piú interessante quando si scopre che il prezzo del device sará relativamente economico, mentre offrirá un display da ben 12,4 pollici. Infatti, finora il Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus sono stati disponibili solo a prezzi molto alti e con funzionalitá di fascia alta.

Questo, probabilmente, cambierá a breve. Il Galaxy Tab S7 Plus lite sará il primo tablet Android di Samsung che dovrebbe essere grande ma economico. Il termine “Plus Lite” potrebbe generare confusione, ma con un’analisi piú attenta ci si accorge immediatamente che potrebbe indicare un dispositivo di grandi prestazioni ma con un prezzo moderato. Infatti, Samsung utilizza il termine “Plus” per indicare display piú grandi, come in questo caso con i 12,4 pollici del device in questione.

Galaxy Tab S7 Plus Lite: Samsung potrebbe presentarlo giá a giugno 2021

Il Galaxy Tab S7 Plus Lite offrirá cornici sottili attorno al display, il supporto per la S Pen e – stando ai recenti leak – una buona caratteristica hardware. Ció include, ad esempio, lo Snapdragon 750G che fa giá un buon lavoro nel Galaxy A52 5G. Sono presenti anche 4 GB di RAM e 128 o 512 GB di spazio di archiviazione interna.

Il supporto per la S Pen potrebbe far diventare questo tablet il preferito da chi lo utilizza per lavoro, in ufficio o per chi studia e prende appunti grazie anche al suo ampio display. Non dovremo aspettare troppo a lungo per dare un’occhiata da vicino al prossimo Galaxy Tab S7 Plus Lite; il device potrebbe arrivare sul mercato giá a giugno 2021. É anche probabile che arrivi insieme al Galaxy Tab S7 Lite da 10,4 pollici.