Qualche mese fa, il noto colosso sudcoreano Samsung ha presentato sul mercato i suoi nuovi tablet di fascia alta, cioè i Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus. A quanto pare, questi dispositivi riceveranno una nuova colorazione inedita e un nuovo taglio di memoria interna, anche se per il momento soltanto per il mercato tedesco.

Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus guadagnano una nuova colorazione e più memoria interna

Gli ultimi tablet di fascia alta targati Samsung stanno per ricevere alcune novità, almeno per il mercato tedesco. In queste ultime ore, infatti, è stata avvistata la nuova inedita colorazione Phantom Navy sulla pagina ufficiale dell’azienda e il leaker Roland Quandt ha prontamente pubblicato alcune immagini. Al momento del debutto ufficiale, vi ricordiamo che le colorazioni disponibili erano le seguenti: Mystic Bronze, Mystic Black e Mystic Silver.

Samsung Galaxy Tab S7 and Tab S7+ are now launching in a new "Phantom Navy" / "Navy Blue" color option. Plus model is also getting a new 512GB variant: https://t.co/IDRX4uHbHT pic.twitter.com/ye0z3dsjoQ — Roland Quandt (@rquandt) February 5, 2021

Oltre a questo, sembra che ci sarà anche un aumento della memoria interna. Nello specifico, sembra che il Samsung Galaxy Tab S7 Plus in versione Wi-Fi otterrà una versione con 512 GB di storage interno. Nonostante l’azienda non lo abbia ancora confermato ufficialmente, è molto probabile che queste novità arriveranno anche presso altri mercati oltre a quello tedesco. Vi ricordiamo che questi tablet appartengono alla fascia top del mercato e dispongono di specifiche tecniche davvero notevoli. Di seguito ve ne riassumiamo alcune: