Android: 7 applicazioni ora gratis sul Play Store ma solo per oggi

Nutrire ancora dubbi su una piattaforma come quella Android risulterebbe da pazzi, visti i grandi passi avanti compiuti negli anni. Non a caso si tratta di un colosso ormai utilizzato in tutto il mondo, con schiere di utenti provenienti da tutti i paesi. Il robottino verde è in forza a ben 2 miliardi di clienti ogni mese, i quali rappresentano un record assoluto nel mondo della telefonia mobile.

La chiave del successo è stata certamente quella della versatilità, aspetto che di certo Android ha utilizzato per pontificare fino ad oggi e per mettere le basi di un futuro solido. L’obiettivo è infatti quello di concedere al pubblico più opportunità per personalizzare internamente lo smartphone, in modo da non stancarsi mai. Tutto questo è possibile anche grazie alla presenza del Play Store, market ricolmo di titoli di ogni genere tra applicazioni e giochi. Al suo interno infatti ci sono tantissimi contenuti, tra i quali oggi ce ne sono alcuni in offerta gratuita.

Per ottenere le migliori offerte Amazon ogni giorno vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento diventano gratuiti solo per qualche giorno

La lista di applicazioni e giochi provenienti dal mondo Android è piena anche oggi. Si tratta di titoli che saranno eccezionalmente gratis, ma solo per qualche giorno. Vi conviene per cui affrettarvi per non perderne neanche uno.