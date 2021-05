Se acquistate spesso su Amazon alimentari, detersivi ed altri prodotti per la casa o per la cura personale di uso frequente, l’acquisto periodico tramite la sezione Iscriviti & Risparmia è la soluzione ideale e forse lo è anche se li acquistate saltuariamente.

Andando a cercare alcuni prodotti per la casa infatti, prima di inserirli nel carrello per completare l’acquisto, la piattaforma ci chiede se desideriamo che il prodotto venga spedito ogni tot. di tempo a casa nostra, proponendoci anche uno sconto. Ecco i dettagli.

Amazon: come risparmiare con gli acquisti periodici

Grazie a questa comoda funzione, potremmo infatti scegliere la frequenza con cui Amazon ci invierà automaticamente quel prodotto, il tutto con uno sconto extra che può raggiungere il 15%. Attivare l’iscrizione è facilissimo, nei prodotti che supportano Iscriviti & Risparmia viene mostrato un apposito box. Ricordatevi di applicare eventuali coupon disponibili, scegliete la frequenza e poi cliccate su “Imposta ora”. Questo è tutto.

Inoltre, molti prodotti, fino al 31 Dicembre 2021 potranno godere di uno sconto addizionale extra, disponibile sulla prima consegna, e che taglia il prezzo del 30% nella maggior parte dei casi, ma che può raggiungere anche il 40%. Niente di più facile! Le iscrizioni sono sempre sotto controllo e voi ne avrete il pieno controllo.

Potrete ad esempio saltare una consegna, se il prodotto non vi serve. Oppure potrete anticiparla se vi serve prima. E se non vi serve più? Potrete disattivare totalmente quando volete, senza spese. Potrete anche utilizzare lo sconto iniziale, e poi, disattivare l’iscrizione se il prodotto non vi serve nuovamente. La gestione completa delle iscrizioni, cancellazione compresa, può essere effettuata visitando il sito ufficiale della piattaforma.