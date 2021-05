Le offerte di Trony appaiono davvero molto interessanti e varie tra di loro, sebbene comunque riguardino una campagna promozionale relativamente limitata, data proprio la disponibilità solo in determinati punti vendita.

Gli utenti che vorranno approfittare degli ottimi prezzi, infatti, dovranno necessariamente recarsi solo in un negozio dislocato a Rieti, Repubblica di San Marino, oppure nelle regioni Molise, marche, Emilia Romagna, Umbria, Veneto e Marche. Gli acquisti potranno essere completati entro e non oltre la data odierna, 5 maggio 2021; è possibile anche affidarsi al Tasso Zero, quindi rateizzazione senza interessi con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario, solo nel momento in cui la cifra dell’ordine supererà i 199 euro.

Trony: gli sconti lasciano a bocca aperta

Gli sconti disponibili da Trony lasciano davvero a bocca aperta gli utenti, i prezzi sono bassi, economici e sopratutto risultano essere alla portata della maggior parte di noi.

Al netto delle soluzioni previste per la fascia alta della telefonia mobile, le cui cifre si avvicinano pericolosamente al listino dello stesso periodo, le migliori occasioni si riescono a raggiungere nel momento in cui si pensa ad una spesa inferiore ai 500 euro.

Entro tale fascia si potranno acquistare Xiaomi Redmi 9At, Samsung galaxy A72, Samsung Galaxy A12, Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A51 e similari. Per avere nel dettaglio il volantino Trony, dovete comunque aprire le pagine sottostanti, ricordando che ogni prezzo indicato sarà in scadenza oggi, e sarà fruibile solamente nei negozi indicati.