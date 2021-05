Samsung AirPurifier: la promo perfetta per gli allergici al polline primaverile

La primavera è una stagione meravigliosa: siamo sempre più vicini all’estate, inizia a far caldo, si utilizzano le famigerate giacche di pelle (anche meglio se in ecopelle), la natura è in fiore… LA NATURA È IN FIORE. Sapete questo cosa significa? Si che lo sapete, e ne sono a conoscenza soprattutto i soggetti allergici. Al mattino questi ultimi si svegliano con gli occhi gonfi nel bel mezzo degli starnuti, consapevoli di dover soffrire per il resto della giornata. Per fortuna però una soluzione in grado di attenuare il fastidio, c’è: stiamo parlando del purificatore d’aria Samsung con filtri HEPA contro i pollini chiamato Samsung AirPurifier, in offerta speciale in queste ore su Amazon. Hey voi, lettori allergici, vi consigliamo di continuare a leggere!

Samsung AirPurifier: la descrizione del prodotto

“Il purificatore d’aria Samsung AX60R5080WD è un depuratore aria intelligente in grado di purificare ambienti di dimensioni fino a 60m². Il purificatore è dotato di 5 impostazioni per pulire l’aria che viene aspirata al suo interno. I diversi filtri, tra cui un filtro HEPA, rimuovono fino al 99,97% delle particelle e del polline presenti nell’aria che causano varie malattie. Inoltre, grazie al filtro a carbone integrato vengono eliminati anche i gas nocivi. Un sensore intelligente assicura che il depuratore d’aria sia in grado di individuare esattamente ciò che occorre per ottenere la giusta qualità dell’aria. È possibile leggere il display per avere una panoramica della qualità. Il purificatore Samsung è gestibile a distanza mediante una app per dispositivi mobili, ed è provvisto di ruote che consentono di spostarlo facilmente.” È questa la descrizione offerta da Amazon. L’azienda ha promosso il prodotto al 34% di sconto (-134 euro), per una modica cifra di 255 euro.

Il Samsung AirPurifier AX60R5080WD è in grado di purificare l’aria su ben 60 metri quadri. Dimezzando la spesa (129 euro) si accede alla versione da 34 metri quadri. Per giunta, grazie alla connessione wifi, lo si può controllare anche da remoto: esso filtra l’aria filtrandola in modo silenzioso e trattenendo le particelle pericolose.