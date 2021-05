Nel dettaglio, la proposta della Flash 100 prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile della tariffa è pari a 9,99 euro .

Iliad, i tre regali (5G incluso) per chi sceglie la migliore tariffa di Maggio

Importante per Iliad è anche lo sforzo fatto per garantire sempre più servizi ai clienti che scelgono questa promozione. In particolare, gli utenti che attivano la Flash 100 ricevono tre servizi gratis, tra cui anche il 5G.

La prima sorpresa per i clienti di Flash 100 è data dalle chiamate illimitate verso molte nazioni estere. I clienti di Iliad che optano per questa ricaricabile potranno quindi comunicare con amici e parenti anche al di fuori dei confini nazionali, senza opzioni aggiuntive e senza costi extra rispetto a quelli standard.

Sempre con Flash 100, gli abbonati di Iliad potranno beneficiare della segreteria telefonica a costo zero. In controtendenza rispetto a TIM, Vodafone e WindTre, l’ascolto dei messaggi registrati in segreteria non comporta spese aggiuntive.