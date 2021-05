Dopo averlo visto arrivare ufficialmente nei mercati asiatici lo scorso marzo, insieme al modello Pro, abbiamo finalmente dettagli ufficiali sul debutto di Black Shark 4 in Europa.

Per la precisione arriverà nel nostro Paese tra pochi giorni, il 6 maggio 2021 al prezzo base di 499 euro per la variante da 8 GB di memoria RAM. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli sul nuovo dispositivo cinese.

Xiaomi Black Shark 4 arriverà in Europa il 6 maggio 2021

Il gaming-phone dell’azienda legata a Xiaomi arriverà il prossimo 6 maggio nei mercati europei, a un prezzo pari a 499 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno e pari a 599 euro per quella con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il design è praticamente lo stesso sia per il modello base, sia per quello Pro. Rispetto agli altri gaming phone troviamo un’estetica meno aggressiva, con solo una finitura sul retro un po’ più particolare, e le altre invece decisamente normali, anche troppo, forse.

I gaming raramente arrivano da soli, ma più spesso accompagnati da una serie di accessori pensati per i player più incalliti. Quelli presentati sono tre: le cuffie In-Ear Black Shark, la ventola Cooling Back Clip 2 Pro e una Power Bank da 20.000 mAh. Sicuramente un prezzo competitivo considerando la caratura da gaming-phone. I primi 100 a ordinare il dispositivo riceveranno un case e un accessorio per raffreddare il dispositivo in regalo.

Le colorazioni disponibili al debutto nei mercati europei saranno Mirror Black e Pale Gray, i preordini sono partiti dallo scorso 28 aprile. Attualmente non sappiamo con precisione presso quali canali di vendita sarà disponibile in Italia. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire altri dettagli.