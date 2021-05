Il nuovo volantino Unieuro intitolato Passione Casa, promette a tutti gli effetti la possibilità di fruire di sconti molto più interessanti del solito, riuscendo a spaziare in un mondo sempre più ampio di categorie merceologiche.

Gli acquisti possono essere completati davvero ovunque sul territorio nazionale, con possibilità di accedere agli stessi identici prezzi anche online tramite il sito ufficiale di Unieuro. Per facilitare le compravendite tramite il sito, l’azienda ha pensato di proporre la spedizione gratuita, solo nel momento in cui la spesa supererà il valore standard di 49 euro.

Scoprite subito i nuovissimi codici sconto Amazon, e ricevete le offerte sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato.

Unieuro: tutti gli smartphone in offerta

Gli smartphone in promozione da Unieuro sono molti di più del previsto, infatti gli utenti potranno pensare di acquistare Oppo A52 a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 159 euro, Samsung Galaxy S21 5G a 829 euro, Samsung Galaxy S21 Ultra a 1299 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Motorola Moto G30 a 219 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Xiaomi Mi 10T a 389 euro, Wiko View 4 a 119 euro, Oppo Reno 4 Pro a 599 euro, Oppo A73 a 249 euro, Realme C21 a 129 euro, Motorola E7 Power a 139 euro e similari.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e naturalmente sono disponibili in versione no brand, di conseguenza i vari aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore e non da un qualsiasi operatore telefonico.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro dovete aprire subito le pagine disponibili a questo link.