Come ben sappiamo, tutti gli smartphone hanno una data di scadenza. Non si parla tanto della data in cui smettono di funzionare, ma piuttosto il giorno in cui il produttore dietro al modello smetterà di rilasciare gli aggiornamenti. A un certo punto non arriveranno più né quelli Android, né quelli per la sicurezza. Un paio di modelli di Samsung appena raggiunto questo il capolinea.

Samsung ha deciso. I Galaxy S8 e i Galaxy S8 Plus non riceveranno più nessun aggiornamento di alcun tipo. Erano praticamente stati avvisati e se non fosse successo adesso, sarebbe successo al massimo tra qualche settimana. Hanno ormai raggiunto i quattro anni di vita e si sa che a un certo punto il produttore sudcoreano taglia completamente tutto.

Samsung: niente più aggiornamenti

L’unica speranza possibile per i proprietari degli ex top di gamma di Samsung era sul fatto che al momento del lancio erano stati un successo. È capitato a volte che la compagnia abbia portato avanti una serie di aggiornamenti mirati per i dispositivi più venduti, ma non sembra questo il caso. Potrebbe arrivare update di emergenza in caso di grosse falle però.

Neanche la stessa Google, sviluppatrice di Android e delle patch di sicurezza, ha mai tenuto aggiornato un dispositivo per così tanto tempo. Per i possessori di questi modelli non resta che andare oltre cercando nuovi dispositivi oppure tentare la fortuna continuando con i Galaxy S8 e i Galaxy S8 Plus anche se potrebbero diventare facili bersagli di malintenzionati. Gli unici modelli della serie che ancora per un po’ riceveranno qualcosa sono i Galaxy S8 Active e i Galaxy S8 Lite.