Non tutti sono che è possibile inviare dei messaggi anonimi con Telegram e WhatsApp, ovvero le due app di messaggistica più usate al mondo. Dunque, è una pratica certamente attuabile quella di inviare dei messaggi senza mostrare il nostro numero.

Per attuare tutto ciò, sarà utile andare ad usare un servizio che va a creare dei numeri di telefono virtuali che non appartengono all’utente. Servizi come questo ce ne sono diversi, sono tutti gratis e presentano un funzionamento analogo. Dopo che andremo a scaricare l’app che più ci aggrada, dovremo iscriverci al servizio compilando tutti i moduli del caso.

In seguito a tutto ciò, ci sarà rilasciato il numero di telefono virtuale da poter utilizzare per andare a creare un nuovo account di WhatsApp, Telegram o un’altra app di messaggistica che necessita di una SIM telefonica per funzionare.

Messaggi anonimi: con TextNow è tutto più semplice

La migliore app, a nostro avviso, che va a generare dei numeri di telefono virtuali fake da poter usare per le app di messaggistica in anonimo è TextNow.

Dunque, per inviare i messaggi anonimi, la prima cosa da fare è scaricare quest’app sul nostro device, e dopo averla installata e completato tutti i passaggi del caso, l’app andrà a generare un numero di telefono virtuale, il quale dovrà essere fornito alle due app nel momento in cui c’è la richiesta di verifica dell’account.

Dopo la verifica, avrete tutti gli strumenti per iniziare ad utilizzare le varie app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, andando a scambiare tutti i messaggi che volete in completa anonimità.