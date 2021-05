Il volantino MediaWorld prova ad innalzare il livello degli sconti, proponendo al pubblico italiano un qualcosa di praticamente mai visto prima sul territorio, un risparmio incredibile con il quale avvicinarsi alla tecnologia generale.

Alla base della campagna promozionale di MediaWorld, infatti, troviamo la possibilità di ricevere una Mini ClubMan a titolo completamente gratuito; per raggiungerla sarà strettamente necessario acquistare uno dei prodotti in offerta, presentando la propria carta MediaWorld Club all’atto dell’acquisto. Successivamente sarà necessario registrarsi sul sito ufficiale, e poi attendere l’esito del concorso.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di MediaWorld, possono essere tranquillamente effettuati anche online sul sito dell’azienda, per il quale però sarà necessario pagare le spese di spedizione, nel caso in cui si dovesse richiedere la consegna a domicilio.

Mediaworld: tutti i prezzi da non perdere

Al netto dell’ottima soluzione appena descritta, nel volantino MediaWorld possiamo scovare varie promozioni da non perdere assolutamente di vista, sempre nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile.

Un forte focus è stato puntato sul mondo Apple, in particolare risulta essere possibile acquistare iPhone 11 Pro, pagandolo 899 euro, come anche iPhone 11, disponibile all’acquisto a 629 euro, senza dimenticarsi di iPhone XR, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 529 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare dispositivi android, potranno affidarsi a Galaxy S21, disponibile a 779 euro, scendendo poi verso i più economici TCL 20 Pro, Samsung Galaxy A02s, Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi 9T e similari, i cui prezzi non andranno oltre i 549 euro.