Una nuova campagna promozionale è stata ufficialmente lanciata da Euronics in seguito all’ottimo successo ottenuto con il recente Sconto IVA, comparso sia online che in ogni singolo punto vendita in Italia.

La soluzione che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva presso specifici punti vendita, in particolare presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova, per gli acquisti effettuati entro e non oltre il 12 maggio 2021. Coloro che vorranno pagare in comode rate, potranno anche affidarsi al Tasso Zero, con versamento del dovuto senza dover pagare gli interessi (solo al superamento dei 199 euro di spesa).

Euronics: tanti sconti per tutti

I prezzi disponibili da Euronics, con tutte le limitazioni del caso, sono complessivamente molto interessanti e vari tra di loro. Osservando solamente il segmento della telefonia mobile, possiamo scoprire l’esistenza di Samsung Galaxy A12 a 149 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro, Wiko View 4 a 119 euro, Motorola Moto E7 Plus a 139 euro, Motorola E6i a 99 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Redmi Note 9 a 159 euro, Redmi Note 10 a 229 euro, Redmi 9 a 129 euro o Redmi 9A a 109 euro.

Le occasioni sono talmente tante da non poter, o riuscire, racchiudere il tutto in un unico articolo. Proprio per questo motivo consigliamo caldamente di visionare le pagine del volantino Euronics, elencate dettagliatamente nel nostro articolo.