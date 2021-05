CoopVoce: con 4,50 euro potete avere una delle tre offerte EVO

Dare a CoopVoce modo di battere la concorrenza era l’obiettivo principale di tutti coloro che sono addetti ai lavori. Si stava infatti già da qualche tempo cercando di trovare la quadra e la mescola giusta al fine di raggiungere obiettivi fino a poco tempo fa impossibili.

Bastava infatti che questo gestore riuscisse a prendere coscienza dei propri mezzi, nonostante non risiedesse tra i provider di primo livello. I gestori virtuali infatti hanno uno spazio denominato secondario, il quale spesso è subordinato alle grandi compagnie. CoopVoce non ha voluto però continuare nella sua parabola discendente e già da qualche anno riesce a proporre soluzioni di ottimo livello. Stanno infatti a quanto riportato il provider ora sarebbe disponibile con ben tre offerte appartenenti ad una nuova linea. Questa non è altro che una conferma riguardo al cambio di strategia di CoopVoce, compagnia telefonica che da diverso tempo sta riuscendo a soddisfare gli utenti.

CoopVoce: la nuova famiglia EVO include al suo interno ben 3 offerte di livello

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS