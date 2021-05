Ci sono una serie di novità interessanti per gli abbonati di TIM. Dopo avervi mostrato gli aumenti sui costi che saranno operativi a partire già dalle prossime settimane, il gestore ha previsto anche una rimodulazione in positivo per gli utenti di telefonia mobile.

TIM, da Maggio possibile stop al servizio Sempre Connesso

Dopo le polemiche di inizio anno, TIM ha rivisto la sua strategia commerciale per il servizio Sempre Connesso. Gli utenti ora non saranno più obbligati a scegliere tariffe con questo servizio attivato in automatico, ma avranno libertà di scegliere se inserire Sempre Connesso nel proprio piano tariffario o se farne a meno. Nel complesso, la funzione può comportare una mancata spesa di 2 euro al mese.

Il meccanismo di Sempre Connesso, come già sottolineato in precedenti occasioni, entra in azione nel momento del rinnovo della propria ricaricabile di riferimento. In caso di mancato credito a disposizione, gli utenti si vedranno attivare in automatico consumi illimitati per le chiamate, l’invio degli SMS e la connessione internet. Un giorno di consumi senza limiti avrà un costo di 0,90 euro, con l’opzione di un rinnovo per una seconda giornata. In totale nell’arco dei due giorni al mese, Sempre Connesso può comportare una spesa di 1,80 euro.

Dal prossimo 31 Maggio, ogni abbonati di TIM potrà scegliere se confermare Sempre Connesso sul piano tariffario oppure se eliminare direttamente questa funzione. Sempre Connesso è previsto solo per gli utenti che hanno la fatturazione della ricaricabile con credito residuo. Il servizio invece non è disponibile per chi utilizza la Ricarica Automatica.