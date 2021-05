Spotify continua a rilasciare aggiornamenti mirati a rendere la piattaforma la preferita dagli utenti che utilizzano servizi di streaming audio. In base al numero di persone che usano l’app su Android, siamo sicuri che la piattaforma è sicuramente tra le preferite in fatto di musica. Ieri, l’app ha superato il notevole traguardo di 1 miliardo di download sul Play Store.

Ora che Google Play Music è stato rimosso, Spotify è l’app per streaming musicale piú scaricata sulla piattaforma. In particolare, la nota piattaforma è salita rapidamente ad un miliardo – da 500 milioni – in poco piú di due anni.

Spotify continua a “regnare” tra i servizi di streaming musicali

Le ambizioni dell’azienda sembrano essere illimitate; oltre ad espandere la base di utenti gratuiti ed abbonati, Spotify sta estendendo anche il suo servizio di podcast. Evidentemente, la piattaforma sta sfidando direttamente il campione ‘Audible’ di Amazon, una piattaforma di audiolibri e podcast. Tuttavia, di recente abbiamo scoperto che i prezzi per gli utenti premium di Spotify subiranno un lieve aumento.

In ogni caso, sembra che Spotify continuerá a “regnare” da vincitore nell’ambito della musica streaming per il momento, soprattutto su Android. YouTube Music non è riuscita a catturare le persone nello stesso modo in cui faceva Google Play Music e gli altri servizi hanno tutti meno ascoltatori. Probabilmente, i maggiori concorrenti per gli utenti di Spotify sono YouTube e TikTok.

Nel frattempo, la scorsa settimana il CEO di Facebook – Mark Zuckerberg – ha rivelato che la societá sta lavorando con Spotify su nuove funzionalitá che saranno disponibili per gli utenti del social network. Alcune fonti hanno confermato che un player Spotify dedicato avrebbe presto permesso agli utenti di ascoltare musica o podcast senza dover lasciare Facebook. Inoltre, Spotify ha giá annunciato che il nuovo mini player è disponibile in 27 paesi.