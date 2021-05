Tra le serie Netflix, Peaky Blinders è di sicuro una delle più apprezzate in tutto il mondo. Lo show, giunto ormai alla sesta stagione, si prepara alla conclusione; la sesta stagione infatti sarà anche l’ultima come più volte annunciato. Peaky Blinders racconta di un gruppo criminale sviluppatosi a Birmingham alla fine della prima guerra mondiale. In questo contesto, in un momento storico di grandi cambiamenti, i Peaky Blinders cercano di tenere il controllo delle strade della città.

La domanda che però tutti i fan si stanno ponendo ormai da qualche tempo è quando sarà finalmente disponibile il finale dello show; ad oggi però una risposta a questa domanda sarebbe quantomeno affrettata. I fan però possono gioire, l’inizio delle riprese ha segnato ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia per vedere la conclusione dello show.

Peaky Blinders: ecco i primi scatti dal set

Dal set poi iniziano ad arrivare anche le prime immagini caricate direttamente sul profilo Twitter dello show. Tra le immagini si può vedere Cilian Murphy, attore che interpreta Thomas Shelby, mentre prova un costume di scena. L’abito in questione è il classico abbigliamento del capo della banda: giacca, panciotto, cravatta e ovviamente l’immancabile berretto.

Non è molto certo, ma è pur sempre un segnale che i lavori sono finalmente iniziati e adesso l’ultima stagione di Peaky blinders sta finalmente, veramente, prendendo forma. Se però non siete in grado di attendere fino l’uscita ecco per voi alcuni suggerimenti per ingannare l’attesa; ecco alcune delle serie TV Netflix che proprio non puoi perdere.