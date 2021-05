Outriders è stato accolto egregiamente come sparatutto dagli utenti ed ha avuto un notevole successo al lancio. In questo periodo di pandemia, l’uscita di nuovi giochi online che possono attirare l’attenzione non sono mai disprezzati. Tuttavia, il gioco in questione è stato afflitto da alcuni gravi bug e problemi con i server. Ora, sembra essere stata rilasciata una patch molto importante che risolve un ampio spettro di bug segnalati prima e dopo il lancio. Sono stati anche ribilanciati alcune modifiche precedenti.

Lo sviluppatore People Can Fly é stato molto chiaro sul fatto che questa patch non ripristinerá gli inventari dei personaggi persi da un bug precedente. Questo perché il recupero si é rivelato piuttosto complesso, poiché gli oggetti vengono calcolati utilizzando il livello del personaggio, la fascia del mondo e la sfida completata di livello piú alto di un giocatore.

Outriders: l’aggiornamento non risolve il problema degli oggetti persi

Il recupero è ancora in lavorazione, cosí come un aggiornamento per la comunitá che seguirá il suo rilascio. Nel frattempo, questa patch introduce parecchi cambiamenti. I cecchini AI sono stati nerfati, cosí come gli obiettivi della spedizione Stargrave. Sono stati corretti anche alcuni bug che interessavano le mod. In particolare per i giocatori PC, il bug in cui i vecchi dump di arresto anomalo non venivano eliminati è scomparso, quindi la cartella di Outriders non diventerá di nuovo inspiegabilmente enorme.

Ora puoi anche aumentare il FOV a 130 e utilizzate i tasti ‘Inserisci’ e ‘Stampa schermo’ come binding. Comunque, di recente il gioco è stato protagonista di spiacevoli eventi con i giocatori che non riuscivano ad ottenere il bottino a fine partita. Come riportato per la prima volta da Eurogamer, un certo numero di giocatori si è lamentata di aver completata la missione di fine partita “Spedizioni”, per poi essere cacciati dalla loro squadra prima di poter accedere alla ricompensa. Naturalmente, una soluzione é giá tra le mani degli sviluppatori.