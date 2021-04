Outriders riceve l’aggiornamento che corregge, finalmente, il suo spaventoso bug di cancellazione dell’inventario. Tieni presente che al momento la soluzione consiste nel fermare il problema tecnico che si verifica a piú giocatori, non nel porre rimedio a coloro che sono giá stati colpiti.

La patch è ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Square Enix ha pubblicato un post per chiarire che se il tuo inventario è stato influenzato, tieni presente che gli sforzi per ripristinare i tuoi articoli sono un processo separato dalla patch rilasciata oggi. Come accennato, la patch mira infatti a fermare il problema che si verifica a piú giocatori.

Outriders: ulteriori aggiornamenti arriveranno in futuro

Square Enix ha affermato inoltre che informerá gli utenti che vogliono ripristinare il loro inventario molto presto. La societá ha anche aggiunto che la patch impedirá la cancellazione dell’inventario in futuro e continuerá a tenere sotto controllo la situazione per garantire che nessun altro giocatore incontri questo tipo di problemi.

Purtroppo, peró, i problemi non sono finiti qui. Alcuni giocatori potrebbero occasionalmente riscontrare problemi di connettivitá multiplayer seguiti da elementi dell’inventario momentaneamente invisibili. Riavviare il gioco o attendere alcuni minuti e riavviare il gioco dovrebbe far apparire di nuovo gli elementi.

Sfortunatamente, nel thread di Reddit ci sono diverse segnalazioni sparse di persone colpite dal bug. Si spera che questi casi rimangano pochi e che qualsiasi problema esterno possa essere risolto. Il bug dell’inventario di Outriders é peggiorato dopo l’uscita della prima importante patch per il gioco, quindi risolverlo rapidamente è stato di fondamentale importanza.