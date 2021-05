Ormai è più di un anno che Netflix ha introdotto sulla piattaforma la Top 10 dei contenuti visti in un paese. A seconda di dove ti connetti, ti verrà mostrata la lista del paese, quindi nel nostro caso quella italiana. In questo tempo vi siete mai chiesti se i contenuti mostrati sono effettivamente quelli più visti?

Apparentemente a molti capita di entrare su Netflix e dare un’occhiata alla Top 10 ed esclamare “Ma veramente piacciono queste cose?“. Diventa un pensiero scomodo a volte e si iniziare a pensare di essere l’unico ad avere altri gusti. In realtà, è proprio la funzione in sé che funziona in modo particolare e può confondere.

Netflix: il funzionamento della Top 10

Il funzionamento di per sé è semplice, ma è il nome che in realtà va a confondere. I film o le serie che vengono mostrate non sono necessariamente quelle più viste e apprezzate, ma possono essere quelle più controverse. Apparentemente Netflix ha deciso di farlo funzionare in modo molto strano. Per la piattaforma un contenuto viene considerato visto se si guardano per almeno 2 minuti; una volta doveva essere il 70% del totale. Questo vuol dire che se 10 milioni di utenti guardano qualcosa per 5 minuti e poi lo chiudono per non finirlo più, il contenuto finisce nella Top 10.

Un altro aspetto invece più sospetto della suddetta funzione è che troppo spesso suggerisce serie originali Netflix piuttosto che altri contenuti. Da un lato ce lo si potrebbe aspettare visto che gli abbonati pagano anche e soprattutto per le cose nuove, ma a volte viene fuori una lista veramente con poco senso. Purtroppo la compagnia non ha mai rivelato come funziona veramente quindi si può solo supporre.