I titoli di Netflix più attesi in questo mese di Maggio sono numerosi. Tra questi, però, tanti appassionati della piattaforma streaming sono focalizzati prevalentemente su uno: Lucifer. Proprio nel corso delle prossime settimane, saranno disponibili le nuove puntate del popolare dark drama.

Lucifer le tante serie tv in arrivo su Netflix in primavera

Le nuove puntate di Lucifer su Netflix saranno disponibili a partire dal prossimo 28 Maggio. Gli episodi disponibili saranno quelli della quinta stagione. Già da ora gli appassionati della serie tv possono accedere però a contenti esclusivi, come il trailer. Sempre disponibile inoltre gli episodi delle precedenti quattro stagioni della stessa Lucifer.

La platea che guarda con grande attesa al lancio di Lucifer è molto numerosa. Oltre alle serie tv internazionali, però, sempre su Netflix saranno a breve presentati anche titoli italiani molto interessanti. C’è grande curiosità, ad esempio, per la prima serie tv dedicata a Roberto Baggio. A partire dal prossimo 26 Maggio, su Netflix saranno disponibili gli episodi della serie Il divino codino.

La primavera di Netflix non è caratterizzata soltanto da Lucifer. Già nel prossimo mese di Giugno, ad esempio, gli appassionati delle grandi serie tv internazionali potranno accedere ai nuovi episodi di un altro titolo molto popolare, Élite. Gli episodi della nuova stagione – la quarta – saranno disponibili a partire dal 18 Giugno.

Attesa più lunga invece per serie tv come La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul. Con grande probabilità, questi titoli internazionali con altre produzioni in arrivo saranno alla base della programmazione autunnale.