Alla fine è ufficiale, dopo anni di speculazioni sta succedendo, l’anime di LoL, League of Legends, diventerà realtà e sbarcherà su Netflix. È stato rilasciato il primo teaser ufficiale di appena 18 secondi, sia su YouTube che sull’account Twitter della compagnia. Dura molto poco, ma fornisce qualche informazioni importante, come il periodo di arrivo.

La serie animata di LoL, prodotta comunque da Riot Games, arriverà questo autunno. Non è esattamente una data precisa, ma almeno sappiamo che non bisognerà aspettare più di un anno. Si chiamerà Arcane, ma questo già si sapeva, come il fatto che sarà ambientato a Piltover e più nello specifico a Zaun.

Lol su Netflix: sta finalmente accadendo

Le parole di Dominique Bazay, Director, Original Animation per Netflix: “League of Legends (LoL) ha ispirato fervore e fandom globali e siamo entusiasti di essere la casa della prima serie televisiva ambientata in questo universo, Arcane. La serie promette di essere una corsa emozionante visivamente spettacolare che avrà gli spettatori con il fiato sospeso.”

Quelle di Shauna Spenley, Global President of Entertainment di Riot Game: “Arcane è stato creato come una lettera d’amore ai nostri giocatori e fan, che ci hanno chiesto esperienze più cinematografiche che si immergono più in profondità nei mondi e nei campioni di League of Legends (LoL). Netflix, con il suo incredibile marchio globale e l’obiettivo condiviso di fornire contenuti premium e di alta qualità, è il partner perfetto per aiutarci a portare Arcane ai giocatori di tutto il mondo.”

Sicuramente ai fati di LoL farà piacere finalmente poter guardare una serie animata questo gioco. Negli anni la lore dietro i campioni e il mondo si è arricchita così tanto che sembrava strano che ancora non era stato fatto niente in proposito. Ora dovranno aspettare solo qualche mese, anche se rimane l’onta di essersi fatti battere da Valve con l’anime di Dota 2, che tra l’altro è sempre su Netflix.