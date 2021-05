Il volantino Bennet non ha davvero limiti, rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni in circolazione, in termini di rapporto qualità/prezzo, applicato più che altro sulla fascia intermedia della telefonia mobile.

Spendere poco potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, a patto che comunque siate disposti a recarvi personalmente in negozio per completare gli ordini. I prezzi sono bassi, ma non potranno essere fruiti direttamente online tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Bennet: la spesa è minima per tutti gli utenti

I prodotti in promozione sono davvero interessanti, sopratutto se volete spendere poco o niente, rinunciando anche alle prestazioni generali. Lo smartphpone da acquistare subito è chiaramente lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un ottimo dispositivo dal rapporto qualità/prezzo. L’alternativa più papabile è rappresentata dal Samsung Galaxy A71, il dispositivo con display AMOLED dalle prestazioni decisamente elevate.

Apprezzata è anche la scelta di Bennet di puntare dritto sui tablet di ultima generazione, un segmento in parte dimenticato e poco coinvolto nelle varie campagne promozionali. Oggi gli utenti potranno acquistare un Apple iPad 10.2 (disponibile nella variante da 64GB), pagandolo soli 299 euro, oppure risparmiare 70 euro per raggiungere un Lenovo M10+, in vendita comunque a soli 229 euro.

Le alternative del volantino Bennet toccano in parte anche altre categorie merceologiche, per questo motivo si raccomanda la visione delle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo, ed inserite come galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).